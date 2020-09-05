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Госпитализация Алексея Навального
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В Нацмедпалате России призвали немецких врачей вместе оценить причины состояния Навального

Доктор Леонид Рошаль отметил, что судьба Навального волнует многих

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Национальная медицинская палата РФ обратилась к Врачебной палате Германии, чтобы создать совместную экспертную группу для оценки причин состояния Алексея Навального. Об этом в субботу заявил журналистам доктор Леонид Рошаль.

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"Судьба Навального волнует многих, и Национальная медицинская палата сейчас обратилась к немецкой врачебной палате для того, чтобы вместе с ними создать экспертную группу, [чтобы] посмотреть основную причину состояния Навального", - сообщил Рошаль.

По его словам, в Нацмедпалате рассчитывают, что российские специалисты-токсикологи смогут обсудить с германскими коллегами, есть ли у Навального признаки отравления, как утверждают в ФРГ.

"Если окажется, что действительно Навальный был отравлен, мы считаем, что необходимо в России возбудить уголовное дело", - отметил Рошаль.

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ГерманияРоссияГоспитализация Алексея Навального
Пандемия COVID-19
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