В Нацмедпалате России призвали немецких врачей вместе оценить причины состояния Навального

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Национальная медицинская палата РФ обратилась к Врачебной палате Германии, чтобы создать совместную экспертную группу для оценки причин состояния Алексея Навального. Об этом в субботу заявил журналистам доктор Леонид Рошаль.

Что известно об этом деле

В Германии заявили о факте отравления Навального. Что известно об этом деле

"Судьба Навального волнует многих, и Национальная медицинская палата сейчас обратилась к немецкой врачебной палате для того, чтобы вместе с ними создать экспертную группу, [чтобы] посмотреть основную причину состояния Навального", - сообщил Рошаль.

По его словам, в Нацмедпалате рассчитывают, что российские специалисты-токсикологи смогут обсудить с германскими коллегами, есть ли у Навального признаки отравления, как утверждают в ФРГ.

"Если окажется, что действительно Навальный был отравлен, мы считаем, что необходимо в России возбудить уголовное дело", - отметил Рошаль.