Самолет МЧС России с грузом гуманитарной помощи прибыл в Республику Конго

ПРЕТОРИЯ, 5 сентября. /ТАСС/. Самолет МЧС России с грузом гуманитарной помощи прибыл в субботу в Республику Конго (РК). Об этом ТАСС сообщил представитель посольства РФ в РК.

"В аэропорту столицы страны Браззавиля состоялась торжественная церемония передачи партий индивидуальной защиты от нового коронавируса", - отметил сотрудник российской миссии. Со стороны Республики Конго в ней участвовали три министра: глава МИД, министр национальной обороны, министр здравоохранения и народонаселения.

Самолет МЧС РФ прибыл в Браззавиль из Центральноафриканской Республики (ЦАР), где также правительству и народу этой африканской страны была передана российская гуманитарная помощь, необходимая для борьбы с пандемией нового коронавируса. В Браззавиле экипаж отдохнет и утром 6 сентября вылетит в столицу Зимбабве город Хараре. После этого самолет МЧС вернется в Россию. Помощь предоставляется по распоряжению правительства России. Ее общий вес - 25 тонн.