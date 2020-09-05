Аксенов: в Крым прибыл голливудский актер Стивен Сигал

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сентября. /ТАСС/. Известный голливудский актер и мастер восточных единоборств Стивен Сигал прибыл в Республику Крым, об этом в своем "Твиттере" в субботу сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Рад приветствовать на крымской земле всемирно известного актера, музыканта, мастера боевых искусств и спецпредставителя МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных отношений Стивена Сигала", - написал Аксенов.
Он также разместил фото с Сигалом, снятое в своем рабочем кабинете. О цели визита не сообщается.
Рад приветствовать на крымской земле всемирно известного актера, музыканта, мастера боевых искусств и спецпредставителя МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных отношений Стивена Сигала. #Крым #Россия pic.twitter.com/lGUi0PHhRQ— Сергей Аксёнов (@aksenov_sv) September 5, 2020
Крымские власти неоднократно приглашали Сигала на полуостров. В частности, в феврале 2019 года спикер республиканского парламента Владимир Константинов сообщил, что на Российском инвестиционном форуме в Сочи познакомился с американским киноактером и пригласил его посетить полуостров.
Сигал родился в 1952 году в штате Мичиган. В его фильмографии более 120 кинолент. Среди наиболее популярных такие картины, как "В осаде", "Смерти вопреки", "В смертельной опасности", "Над законом", "Мерцающий", "Сквозные ранения". Коллегами Сигала по съемочной площадке были Томми Ли Джонс, Майкл Кейн, Вупи Голдберг, Дэнни Трехо и другие голливудские актеры.
Актер получил российское гражданство в ноябре 2016 года. Он часто посещает РФ и неоднократно заявлял о своей симпатии к России. Летом 2018 года назначили спецпредставителем МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям.