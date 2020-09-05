Аксенов: в Крым прибыл голливудский актер Стивен Сигал

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сентября. /ТАСС/. Известный голливудский актер и мастер восточных единоборств Стивен Сигал прибыл в Республику Крым, об этом в своем "Твиттере" в субботу сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Рад приветствовать на крымской земле всемирно известного актера, музыканта, мастера боевых искусств и спецпредставителя МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных отношений Стивена Сигала", - написал Аксенов.

Он также разместил фото с Сигалом, снятое в своем рабочем кабинете. О цели визита не сообщается.