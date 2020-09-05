МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что чувствует себя нормально после вакцинации от коронавируса, никаких побочных эффектов нет.

"Чувствую себя вполне нормально. У меня не было ни повышения температуры, ни каких-то других побочных проявлений. Рекомендую всем пройти эту вакцинацию", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-1", фрагмент которого был показан в программе "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым.

По словам министра, он прошел вакцинацию, чтобы "развеять последние сомнения" и на личном примере показать, что "это безопасно, что это эффективно и это намного упрощает жизнь".

О том, что главе Минобороны сделали отечественную прививку от коронавируса, стало известно в пятницу. Шойгу сообщил об этом коллегам из стран СНГ, ОДКБ и ШОС в подмосковном парке "Патриот", где для них была проведена презентация вакцины.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, которая получила название "Спутник V". Препарат был разработан Центром им. Н. Ф. Гамалеи и прошел клинические испытания в июне-июле. Он основан на уже известной платформе, на которой создали еще ряд вакцин. 15 августа в Минздраве сообщили о начале производства препарата.

Во время Международного военно-технического форума "Армия" военные медики представили эту вакцину, в создании которой участвовали специалисты 48-го центрального научно-исследовательского института Минобороны.