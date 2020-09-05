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Госпитализация Алексея Навального

Обращение российских врачей к немецким коллегам о состоянии Навального. Полный текст

Доктор Леонид Рошаль
© Сергей Бобылев/ТАСС
Нацмедпалата РФ обратилась к Врачебной палате Германии, чтобы создать совместную экспертную группу для оценки причин состояния Алексея Навального. ТАСС публикует полный текст заявления российских врачей

Президенту Германской медицинской ассоциации 

Д-ру Клаусу Рейнхардту

Глубокоуважаемый доктор Рейнхардт! 

Мы, как врачи, были потрясены болезнью Алексея Навального. Когда молодой человек внезапно теряет сознание и впадает в кому неясного генеза, это очень трагично.  

В клиническом измерении такие случаи не только трагичны, но и очень сложны в плане диагностики и лечения. И эта сложность создает пространство для выдвижения различных версий произошедшего: профессиональных и далеких от профессионализма.  

С момента поступления господина Навального в Омскую больницу скорой помощи, врачи делали все необходимое, чтобы стабилизировать состояние пациента. Они спасли ему жизнь. Для консультации были приглашены реаниматологи и другие специалисты из ведущих медицинских учреждений страны. По просьбе родственников был обеспечен доступ немецких врачей к пациенту, а также его последующая транспортировка в Германию. 

По итогам обследования и лечения в Омске и Берлине врачи пришли к разным заключениям относительно причин болезни Алексея Навального. Во врачебном сообществе есть сомнения в заключении исследователей военной лаборатории немецкой армии о наличии отравляющих веществ у Навального. 

Врачи должны быть вне политики, и если возникают сложные клинические случаи, мы должны решать эти сложные вопросы между собой во врачебном сообществе. Наши решения должны быть взвешенными и не должны использоваться бездоказательно политиками.  

Когда мнения докторов расходятся, в нашей профессии принято проводить консилиум. 

По этой причине мы хотели бы предложить создать совместную комиссию из представителей Национальной медицинской палаты России и Врачебной палаты Германии, возможно с привлечением специалистов по отравлениям из других стран, для проведения консилиума и беспристрастного окончательного решения вопроса о том, было ли или не было отравление у Алексея Навального. 

Мы все заинтересованы в правде. И если мы убедимся в том, что действительно было отравление у Алексея Навального, и его тяжелое состояние не связано с иными причинами – мы будем требовать возбуждения в России уголовного дела и принятия самых решительных мер. 

Наши коллеги из больницы скорой помощи г. Омска с момента эвакуации были готовы предоставить весь имеющийся у них материал для совместных исследований.  

Надеемся на понимание и положительное решение вопроса. 

Л. Рошаль 

Президент НМП 

Теги
ГерманияРоссияРошаль, Леонид МихайловичГоспитализация Алексея Навального
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