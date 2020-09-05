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Пандемия COVID-19

Жириновский сообщил, что чувствует себя отлично после вакцинации от коронавируса

Глава фракции ЛДПР рассказал, что через полчаса "вообще забыл, что делал прививку"

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский сообщил, что не ощущал недомогания после вакцинации от коронавируса и что сейчас у него отличное самочувствие.

"Чувствую себя отлично. Говорили, что может быть недомогание, головная боль, может быть даже температура. Абсолютно ничего. Я через полчаса забыл вообще, что я ее [прививку] делал", - сказал он в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" в субботу.

На этой неделе стало известно, что лидер ЛДПР Жириновский привился первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса "Спутник V", разработанной в России.

Теги
Жириновский, Владимир ВольфовичРоссияПандемия COVID-19
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