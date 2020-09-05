В Ростове-на-Дону открылся фестиваль "Российская студенческая весна - весна Победы"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 сентября. /ТАСС/. Всероссийский фестиваль "Российская студенческая весна - весна Победы", совместный проект платформы "Россия - страна возможностей" и "Российского союза молодежи", начался в субботу в Ростове-на-Дону, в нем принимают участие 2 тыс. человек, сообщает корреспондент ТАСС с церемонии открытия фестиваля.

Церемония открытия фестиваля прошла на стадионе "Ростов-Арена", построенном к чемпионату мира по футболу 2018 года. Приветствия участникам "Российской студенческой весны" направил президент Российской Федерации Владимир Путин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

В ходе открытия к участникам фестиваля обратился заместитель генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Владислав Даванков. "В эти дни Ростов-на-Дону объединил свыше 2 000 талантливых, творческих и ярких ребят из 70 регионов нашей страны. Всех их ждет не только насыщенная конкурсная программа и оценка жюри, но и развлекательные мероприятия. А насладиться фестивальными событиями сможет любой желающий - трансляции самых ярких мероприятий и выступлений, как и яркое финальное шоу, будет открыто для всех желающих на страничке "Российской студенческой весны" в социальной сети "ВКонтакте", - сказал Даванков.

По данным организаторов, в этом году участниками фестиваля стали победители региональных отборочных этапов, 55 победителей "Студвесны.онлайн" и победители фестиваля прошлого года. Как сообщил журналистам исполняющий обязанности председателя "Российского союза молодежи" Павел Красноруцкий, в конкурсной программе жюри предстоит оценить более 800 творческих работ.

"Особое место среди них займут конкурсные номера, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Сохраняя историческую память, мы назвали наш фестиваль "Российская студенческая весна - весна Победы" и выделили специальную номинацию - "Патриотическая песня". В рамках фестиваля мы подготовили специальную концертную программу, посвященную юбилею Победы, в которую вошли лучшие тематические номера всех конкурсных направлений", - сказал Красноруцкий.

Конкурсанты будут состязаться в девяти направлениях, в каждом из которых есть несколько номинаций. Впервые в программу "Студенческой весны" включено направление "Мода", его участники представят собственные коллекции одежды. Также на фестивале представят такие направления, как "Танцевальное" и "Театральное", "Вокальное", "Инструментальное", "Оригинальный жанр" (авторское театрализованное представление - прим. ТАСС), "Журналистика", "Видео", а также шоу-программа региона. Подведение итогов, награждение победителей и закрытие "Российской студенческой весны" состоится 9 сентября.

О фестивале

В 2020 году фестиваль планировалось провести в Ростове-на-Дону 20-25 мая, однако из-за пандемии коронавируса его решили перенести на начало сентября, а число участников сокращено с 2,5 тыс. до 2 тыс.

"Российская студенческая весна" проводится с 1992 года и включает в себя 80 региональных, десять всероссийских и 4 международных мероприятия. Ежегодно в программе участвует около 1,5 млн студентов, представляющих более 1 200 образовательных организаций РФ. В 2019 году мероприятия программы вошли в президентскую платформу "Россия - страна возможностей".

С 2019 года "Российская студенческая весна" реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование". Организаторами и учредителями фестиваля в 2020 году являются Министерство науки и высшего образования РФ, Министерство просвещения РФ, Министерство культуры РФ, Федеральное агентство по делам молодежи, правительство Ростовской области, "Российский союз молодежи", автономная некоммерческая организация "Россия - страна возможностей".