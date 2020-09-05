В Загребе сотни человек проводят акцию против ограничительных мер из-за коронавируса

ЗАГРЕБ, 5 сентября. /ТАСС/. Несколько сотен человек организовали в субботу вечером в Загребе массовую акцию, протестуя против применения правительством страны мер для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Протестная демонстрация под названием "Фестиваль свободы" проходит на центральной площади столицы имени Бана Йосипа Елачича. Участники манифестации, выступающие за отмену эпидемиологических мер, размахивают транспарантами с надписями "Сними маску, выключи телевизор и живи полными легкими", "COVID - ложь, мы не все ковидоидиоты", "Родители и дети недовольны", а также рядом других.

Организаторы посредством своей акции пытаются отстоять сохранение прав и свобод человека и отмечают, что здоровье - это явление на психологическом, физическом, эмоциональном и ментальном уровнях, а не только связанное с коронавирусом.

По данным правоохранительных органов, митинг, который проходит мирно, является санкционированным. Участники акции доставлялись автобусами, в том числе из городов Дубровник, Сплит, Шибеник, Задар, Риека, а также из ряда населенных пунктов региона Риеки.

Первый случай заражения коронавирусом в Хорватии был подтвержден 25 февраля. С начала пандемии в стране зарегистрированы 11 739 заболевших, 8 771 человек выздоровел, 197 инфицированных умерли. Тестирование на наличие коронавируса прошли почти 188 тыс. жителей.

С 27 апреля до конца мая в Хорватии постепенно смягчались карантинные меры. Сейчас привычная жизнь в стране практически полностью восстановлена. В связи с ростом числа заразившихся власти ввели обязательное ношение защитных масок в транспорте и общественных местах.