В Париже возложили цветы к Вечному огню в память о героях авиаполка "Нормандия - Неман"

ПАРИЖ, 5 сентября. /ТАСС/. Церемония возложения цветов в память об ушедших ветеранах авиаполка "Нормандия - Неман" состоялась в субботу вечером у Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата под Триумфальной аркой в Париже. В ней приняли участие представители ассоциации "Мемориал Нормандия - Неман", а также верховного командования французских ВВС и посольства России во Франции.

Организаторы сообщили, что в этот день они хотели бы отдать дань уважения летчикам франко-советской эскадрильи, которые родились сто лет назад, в 1920 году. Таковых насчитывается 21 человек. Кроме того, участники церемонии отдали дань уважения всем французам, которые погибли в годы Второй мировой войны.

"Для нас это самый яркий день в 2020 году, - поделился с корреспондентом ТАСС глава ассоциации "Мемориал Нормандия - Неман" Пьер Рур. - Если честно, мы до последнего переживали, что церемонию могут отменить на фоне санитарной обстановки. Однако она состоялась, и это, по сути, первая полноценная церемония за весь год. Конечно, особняком стоит 20 июня, но тогда была более ограниченная церемония (у мемориала в честь авиаполка в Ле-Бурже - прим. ТАСС)".

Он отметил, что из-за пандемии коронавируса многие запланированные на этот год мероприятия, посвященные 75-летию возвращения французских летчиков на родину после окончания войны, пришлось отменить. Рур выразил надежду, что до конца года получится осуществить хотя бы часть из них, однако заметил, что все в конечном счете будет зависеть от эпидемиологической обстановки в стране и введенных властями ограничений.

"Нормандия - Неман"

Французская добровольческая истребительная эскадрилья "Нормандия" была создана в 1942 году и, в соответствии с советско-французским соглашением, базировалась на территории СССР. Соединение принимало участие в боевых действиях с 1943 года и было преобразовано в одноименный отдельный истребительный авиационный полк.

В ноябре 1944 года за заслуги в боях по освобождению Литвы и при форсировании реки Неман полк стал называться "Нормандия - Неман". Он принимал участие в Курской битве (1943), Белорусской операции (1944), разгроме немецких войск в Восточной Пруссии (1945). Всего в составе авиаполка "Нормандия - Неман" воевали 96 французских летчиков, 42 из них погибли. За время боевых действий на советско-германском фронте летчики совершили более 5 тыс. боевых вылетов, провели около 900 воздушных боев, сбили более 270 немецких самолетов. Четверо летчиков удостоены звания Героя Советского Союза.

Летом 1945 года по завершении своей миссии летчики вернулись во Францию на самолетах, подаренных им верховным советским командованием.