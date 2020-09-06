Дагестан в финале WorldSkills Russia будут представлять 35 участников

МАХАЧКАЛА, 6 сентября. /ТАСС/. Республику Дагестан в финале VIII национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) будут представлять 35 участников по 28 компетенциям. Об этом ТАСС сообщил директор Республиканского молодежного центра занятости "Успех" Минтруда Дагестана Тамерлан Буганов.

"Сборная команда Республики Дагестан для участия в финале VIII национального чемпионата "Молодые профессионалы" сформирована из 35 человек по 28 компетенциям, из которых 17 в основной возрастной группе (16-22 года), восемь - в юниорской (до 16 лет) и три - в возрастной группе 50+. Такое количество участников республику в финале данного чемпионата представляет впервые. Для сравнения, в финале национального чемпионата в 2019 году Дагестан представляли девять участников по восьми компетенциям", - сказал Буганов.

По его словам, в 15 из 28 компетенциях Дагестан будет участвовать впервые.

"По итогам отборочных соревнований в финал VIII национального чемпионата представители Дагестана отобрались по семи компетенциям: медицинский и социальный уход, предпринимательство, эксплуатация сельскохозяйственных машин, технологии моды, дошкольное воспитание, физическая культура, спорт и фитнес, медицинский и социальный уход (юниоры)", - сообщил собеседник агентства.

Он добавил, что еще по 21 компетенции, по которым участники определились в рамках V регионального чемпионата "Молодые профессионалы" в Дагестане, представители республики по решению союза "Агентство профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" получили право участвовать в финале VIII Национального чемпионата напрямую, минуя отборочный турнир. Среди них такие компетенции, как облицовка плиткой, кирпичная кладка, инженерный дизайн CAD, программные решения для бизнеса и другие.

Финал VIII национального чемпионата "Молодые профессионалы" пройдет с 6 по 21 сентября. Эксперты в режиме реального времени будут следить за ходом соревнований и контролировать строгое соответствие регламенту. В этом году состязания впервые пройдут в новом формате с применением дистанционных и онлайн-технологий в образовательных организациях. Всего в финале выступят более 2 800 человек из 83 регионов страны. Он станет самым масштабным за все время проведения чемпионата.