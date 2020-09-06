Суперфинал конкурса "Лидеры России" начинается на базе мастерской управления "Сенеж"

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Суперфиналисты конкурса управленцев "Лидеры России" приступают к заключительным испытаниям, которые пройдут 6-7 сентября на базе мастерской управления "Сенеж" в подмосковном Солнечногорске.

В состязании примут участие 300 человек, из которых 270 вышли в последний этап по итогам региональных полуфиналов. Еще по 10 человек вышло от каждого из трех спецнаправлений: "Здравоохранение", "Наука", "Финансы и технологии".

Первый суперфинал

Предыдущие два сезона конкурса завершались финалом, в который выходили участники, показавшие лучшие результаты на региональных этапах. Кроме основного конкурса, в этом году организовали три спецнаправления, которые завершались своими финалами. Победители конкурса будут определены по итогам суперфинала, который объединит участников основного конкурса, а также тех, кто проходил испытания в рамках тематических треков.

"Изначально суперфинал "Лидеров России" был запланирован на конец марта. Но из-за пандемии коронавирусной инфекции это масштабное мероприятие было перенесено", - рассказал генеральный директор автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей", руководитель конкурса Алексей Комиссаров.

По его словам, также была сокращена программа суперфинала. Вместо четырех дней оценочные мероприятия решено провести за два дня. "Это не помешает нам максимально точно, честно и открыто оценить участников конкурса. Оценочные мероприятия сделаны таким образом, чтобы успеть замерить абсолютно все компетенции конкурсантов, которые заявлены", - подчеркнул Комиссаров.

Оценкой компетенций участников будут заниматься несколько десятков специалистов, в числе которых признанные эксперты в этой области со всей страны.

Для обеспечения дополнительной защиты от коронавируса все находящиеся на площадке должны будут пройти тестирование.

Воронка отбора

Регистрация на третий конкурс "Лидеры России" началась 4 октября 2019 года. Организаторы получили более 234 тыс. заявок. По специализации "Финансы и технологии" поступило более 61,7 тыс. регистраций, около 22,3 тыс. регистраций подано на трек "Наука", более 9,7 тыс. - на "Здравоохранение". При этом участники могли одновременно подавать заявку и на основной конкурс, и на спецнаправления.

По итогам дистанционного отбора, который состоял из серии различных тестов, в очные региональные этапы пригласили около 3 тыс. конкурсантов, в том числе 18 иностранцев. Среди них по шесть человек представляли Белоруссию и Украину, по одному участнику приехало из Казахстана, Израиля, Польши, Эстонии, Киргизии и Латвии.

Обязательным элементом отбора являлось задание "Сердце-лидеры", в рамках которого участники готовили и реализовывали различные социальные проекты по всей стране.

Во время пандемии нового коронавируса участники конкурса активно включились в работу. "В России ответом на эпидемию стал проект "Мы вместе". И я хотел бы сказать огромное спасибо всем членам клуба "Эльбрус", всем победителям, финалистам, участникам проекта "Лидеры России" и других проектов платформы "Россия - страна возможностей", которые в этот момент показали человеческое ценностное лидерство", - заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Награды победителям

По условиям конкурса все финалисты получают 1 млн рублей, который могут потратить на свое обучение или повышение квалификации в ведущих российских вузах. Победители гарантированно получают одного из наставников конкурса, с которыми смогут работать в течение года.

В качестве наставников конкурса этого сезона выступают около 100 человек, среди них - губернаторы, федеральные министры, депутаты Госдумы и члены Совета Федерации, а также руководители крупнейших российских компаний.

Получение высоких должностей не является наградой для участников конкурса. Многие конкурсанты получают предложения стать руководителями в крупных корпорациях, а также в федеральных и региональных органах власти. По словам Комиссарова, более 190 конкурсантов стали руководителями высшего ранга.

Клуб "Эльбрус"

Победители конкурса "Лидеры России" вступают в клуб "Эльбрус", который создан в 2018 году при восхождении на одноименную гору. С тех пор штурм высшей точки Европы стал традиционным ежегодным событием для победителей конкурса.

Участие в клубе не ограничивается альпинисткой подготовкой. Члены "Эльбруса" реализуют по всей стране серию различных социальных и образовательных проектов.

В этом году участники восхождения, организованного клубом, водрузили на вершине Эльбруса Знамя Победы, а также провели уроки Памяти и Славы в школах Кабардино-Балкарии.

История конкурса

Первый конкурс "Лидеры России" прошел в 2017-2018 годах. Заявки подали около 200 тыс. желающих, победителями стали 103 человека.

Второй сезон проходил в 2018-2019 годах, он стал международным. Более 227 тыс. заявок на участие поступило из 68 стран. Победителями стали 104 конкурсанта.

Конкурс "Лидеры России" - флагманский проект платформы "Россия - страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы "Россия - страна возможностей" была создана одноименная автономная некоммерческая организация.