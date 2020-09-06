Уровень воды в реках Хабаровского края продолжает подниматься

ТАСС, 6 сентября. Уровень воды в Амуре в Хабаровском крае продолжает расти, за минувшие сутки вода поднялась еще на 9 см, до 490 см. Об этом сообщается в воскресенье на сайте регионального ГУ МЧС.

"На реке Амур у города Хабаровска текущий уровень составляет 490 см (+9 за сутки), что выше уровня неблагоприятных явлений на 40 см. В течение двух суток ожидается подъем уровня воды на 5-10 см", - говорится в сообщении. Критический уровень у города составляет 600 см.

На участке Елабуга - Тахта пойма подтоплена на 0,2-2,2 м. На реке Уссури в пределах края также продолжается подъем воды с подтоплением поймы на 1,0-1,9 м. На участке Лончаково - Новосоветское в течение двух суток ожидается подъем уровня воды на 5-10 см за сутки. "На Амурской протоке у села Казакевичево пойма затоплена на 1,8 м. Затоплены поймы рек Бикин, Подхоренок, Хор, Катэн, Кия, Кур, Тунгуска, Манома, Амгунь - 0,1-2,3 м", - добавили в ГУ МЧС.

Ранее в правительстве Хабаровского края сообщали, что из-за паводка подтоплено более 900 дачных и приусадебных участков. На месте организована работа двух контрольных групп спасателей, которые занимаются оповещением жителей.

В Хабаровске определены места для развертывания насосных групп, спланирована защита набережной и возможная отсыпка прохода в затон в районе улицы Пионерской, как это было при прошлогоднем паводке. В Комсомольске-на-Амуре прогнозы более оптимистичные, однако там власти также заранее предусмотрели противопаводковые мероприятия, в том числе укрепление Мылкинской дамбы. Из-за угрозы паводков в Хабаровском крае действует режим повышенной готовности.