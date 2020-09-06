Ким Чен Ын озвучил меры помощи населению после тайфуна "Майсак"

ТАСС, 6 сентября. Лидер КНДР Ким Чен Ын произвел осмотр районов провинции Хамгён-Намдо, пострадавших от тайфуна "Майсак", а также провел заседание Трудовой партии Кореи (ТПК), главной темой которого стали меры по ликвидации последствий удара стихии. Об этом в воскресенье сообщило агентство ЦТАК.

Лидер КНДР также лично осмотрел пострадавшие от удара стихии районы. В ходе осмотра Ким Чен Ын озвучил необходимость переселения жителей из прибрежной зоны в более безопасные районы в качестве мер по предотвращению ущерба от тайфунов в будущем. По итогам визита в Хамгён-Намдо лидер КНДР также направил открытое письмо всем членам ТПК, находящимся в Пхеньяне. Ким Чен Ын призвал их лично принять участие в восстановительных работах в пострадавших от тайфуна районах, подчеркнув, что центральный комитет ТПК принял решение направить в Хамгён-Намдо и Хамгён-Пукто отряд из 12 тыс. столичных членов ТПК.

Подчеркивается, что власти в настоящее время уже занимаются ликвидацией последствий удара тайфуна, который обрушился на провинции Хамгён-Намдо и Хамгён-Пукто в начале сентября. По данным ЦТАК, тайфун, сопровождавшийся мощными ливневыми дождями, привел к разрушению порядка тысячи домов в двух провинциях. На заседании ТПК под руководством Ким Чен Ына обсуждались, в частности, такие меры ликвидации последствий стихийного бедствия, как срочное строительство новых жилищ. Ким Чен Ын подчеркнул, что центральные власти должны сделать все необходимое для помощи пострадавшим от стихии провинциям.

Тайфун "Майсак", обрушившийся в начале сентября на Японию, Южную Корею, КНДР, а также Приморье, привел к масштабным разрушениям и человеческим жертвам.