В Приморье число инфицированных коронавирусом превысило 10 тыс.

ТАСС, 6 сентября. Количество заразившихся коронавирусом в Приморском крае превысило 10 тыс. Об этом сообщается в воскресенье на сайте регионального правительства.

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"Общее число заболевших составило 10 064 человека, темп прироста - 0,79%. За минувшие сутки в Приморье зафиксировано 76 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом", - говорится в сообщении.

За сутки в регионе выздоровели 70 пациентов, за весь период пандемии - 8 381. Из-за коронавируса в регионе умерли 107 человек, летальных исходов за вчерашний день нет.

В Приморском крае продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители региона должны носить маску и соблюдать социальную дистанцию.