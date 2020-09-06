Поисковики выясняют по медальону судьбу пропавшей в 1942 году группы защитников Аджимушкая

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сентября. /ТАСС/. Поисковики в городе-герое Керчи пытаются установить судьбу группы ранее считавшихся пропавшими без вести защитников подземного гарнизона Аджимушкайских каменоломен, о которых нет известий с 1942 года. Недавно обнаружили смертный медальон одного из военнослужащих этой группы, сообщил ТАСС председатель регионального отделения Поискового движения России, руководитель Восточно-Крымского центра военно-исторических исследований Владимир Симонов.

Аджимушкайские каменоломни стали местом последних боев защитников Крыма в 1942 году. После поражения советских войск на Керченском полуострове и поспешной эвакуации части сил Крымского фронта отряды прикрытия остались на рубежах у поселка Аджимушкай. Исчерпав все возможности для борьбы на поверхности и не имея приказа на отход, бойцы и командиры спустились под землю, создав мощные, хорошо организованные очаги сопротивления. Сформированный в каменоломнях гарнизон насчитывал, по разным данным, от 5 до 15 тыс. человек и продолжал борьбу еще почти полгода.

"В Малых каменоломнях Аджимушкая нашли медальон военнослужащего Баландина Владимира Кирилловича, 1919 года рождения, предположительно родом из Воронежской области, призванного военкоматом из города Орджоникидзе. Он оказался из группы одного из руководителей обороны каменоломен подполковника Ермакова, место базирования которой долго и безуспешно искали еще в 1990-е годы. Мы сейчас нашли этот медальон. Это дает основания продвигать хоть какие-то, более-менее обоснованные версии о том, где эта группа могла находиться", - сообщил Симонов.

Баландин, по его словам, является военнослужащим 291-го полка 63-й горно-стрелковой дивизии, которым командовал Сергей Ермаков. Исследователь говорит, что в катакомбы 17 мая 1942 года после трагедии Крымского фронта с подполковником Ермаковым спустилось не более 70-80 бойцов. Практически все они были из разрозненных частей. "С августа 1942 года эти люди числятся пропавшими без вести. Предположительно, они пытались прорваться на Тамань через Керченский пролив, это им не удалось. Никакой точной информации по ним нет. Медальон - это первое свидетельство", - отметил Симонов.

Изучить систему обороны

В ходе исследований изучалась и структура обороны, которую организовывал в катакомбах один из командиров подземных укрепрайонов старший лейтенант Михаил Поважный. Это была целая система фортификационных сооружений: оборонительных стенок, хорошо известных из литературы, воспоминаний участников обороны Аджимушкайских каменоломен.

"Это целая система огневых точек, достаточно грамотно выстроенных, которые перекрывали огнем из стрелкового оружия доступ в каменоломни. Они создавали зоны сплошного огня, огневые мешки, пройти через которые было практически невозможно, и подавить их было невозможно. За счет флангового огня они могли создавать зоны поражения, оставаясь неуязвимыми для огня противника", - рассказал Симонов.

Поисковики пытались найти эти укрепления, схему которых нашли в катакомбах в 1987 году. Среди этих документов есть схема амбразур, открытых и закрытых. Пока их найдено только пять из более чем полутора десятков. Многие из них завалены, под завалами можно найти предметы амуниции, вооружения, личные вещи.

Сергей Ченнык, главный редактор военно-исторического журнала "Military Крым" и эксперт по военной истории Крыма, считает очень важной работу поисковиков. "Благодаря им, по крупицам воссоздается одна из мало известных страниц военной истории Крыма, связанная с подземным гарнизоном Аджимушкая и обороной Керчи", - сообщил он ТАСС.

В частности, восстанавливается история подразделений железнодорожных войск, которые входили в состав Крымского фронта.

Крым в годы войны

Во время Великой Отечественной войны полуостров стал местом ожесточенных боев с немецко-фашистскими войсками. С ноября 1941 года по июль 1942 года продолжалась оборона Севастополя - последнего форпоста в Крыму. Все время оккупации на полуострове активно действовали партизаны и подпольщики.

31 октября 1943 года началась Керченско-Эльтигенская десантная операция, в результате которой советским войскам удалось захватить плацдармы неподалеку от города Керчь. Эльтигенский плацдарм удержать не удалось, зато северо-восточнее города советские войска вели боевые действия до апреля. В ноябре 1943 года удалось "закупорить" немецко-румынские войска в Крыму, перекрыв Перекопский перешеек и захватив плацдармы южнее Сиваша. Крымская операция, в результате которой был освобожден полуостров, продолжалась с 8 апреля по 12 мая 1944 года.