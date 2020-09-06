Во Владивостоке проходит Международный фестиваль "Дни мира на Тихом океане"

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Международный фестиваль народного творчества "Дни мира на Тихом океане" открылся на Спортивной набережной Владивостока. Он посвящен 75-летию окончания Второй мировой войны, сообщили ТАСС в министерстве культуры и архивного дела Приморского края.

"Фестиваль "Дни мира на Тихом океане", посвященный окончанию Второй мировой войны, проходит в воскресенье на набережной Спортивной гавани во Владивостоке. В нем принимают участие артисты из регионов Дальневосточного федерального округа и Сибири. Локальными площадками фестиваля стали зона "Приморье гостеприимное" и ярмарка изделий мастеров декоративно-прикладного творчества", - говорится в сообщении.

Как рассказал генеральный директор Приморского краевого центра народной культуры Роман Нечаев, в праздничном мероприятии задействованы участники фестиваля "Салют Победы", который проходит раз в пять лет, в юбилейные годы Победы в Великой Отечественной войне. На праздник также пригласили творческие коллективы из стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Закроет культурную программу Ансамбль песни и пляски Тихоокеанского флота России. Завершится фестиваль гала-концертом, который подготовили артисты из восьми регионов России.

Фестиваль "Дни мира на Тихом океане" - символ дружественных отношений в АТР. Он проходит ежегодно и является одним из наиболее масштабных культурных событий в честь окончания Второй мировой войны.