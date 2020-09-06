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Пандемия COVID-19

В Москве вылечились еще 963 пациента с коронавирусом

Общее число выздоровевших после COVID-19 в столице достигло 221 370

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Столичные врачи вылечили еще 963 человека с коронавирусом. Об этом в воскресенье сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

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"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 963 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 221 370", - сказала она.

Она напомнила, что при выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. Донором может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

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