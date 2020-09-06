Умер глава комиссии Общественной палаты по ЖКХ Игорь Шпектор

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по ЖКХ, строительству и дорогам Игорь Шпектор умер в возрасте 81 года. Об этом сообщил первый заместитель председателя комиссии ОП по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

"Печальная весть: скончался мой коллега по Общественной палате России, наверное, главный специалист по ЖКХ в нашей стране Игорь Леонидович Шпектор. Немного не дожил до своего 82-летия", - написал Малькевич в своем Telegram-канале в воскресенье.

По его словам, Шпектор был "всегда бодрый, энергичный, постоянно в разъездах с инспекциями и конкретной помощью людям на местах".

"В 1998-2007 годах он был мэром Воркуты, с 2009 года - член ОП РФ. Был президентом Союза городов Заполярья и Крайнего Севера. Редкой крепости и силы духа человек. Как принято говорить, сейчас таких не делают", - отметил Малькевич.