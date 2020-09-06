В Крыму 6 сентября прогнозируют ливни и ветер до 25 м/с

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сентября. /ТАСС/. Сильные ливни с градом и шквалистый ветер 20-25 м/с ожидаются в Крыму в воскресенье до конца суток, сообщила пресс-служба министерства чрезвычайных ситуаций республики.

"По информации ФГБУ "Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", с середины ночи и до конца суток 6 сентября в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 м/с", - говорится в сообщении.

В министерстве предупредили о возможных подтоплениях, авариях на объектах энергетики, ЖКХ, возможных нарушениях транспортного сообщения, а также повреждениях и гибели сельскохозяйственных растений.

"Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, деревьев, слабо укрепленных конструкций и возможными обрывами линий электропередачи. Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Возможны затруднения в работе Керченской паромной переправы", - отмечается в сообщении.

В Симферополе переменная облачность, около 24-26 градусов тепла.