В Пятигорске проводится проверка после демонстрации порно на панно ко Дню Победы

ПЯТИГОРСК, 6 сентября. /ТАСС/. Полиция проводит проверку после трансляции порнографических материалов на мемориальном панно в Пятигорске (Ставропольский край) с именами участников Великой Отечественной войны, сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по краю.

В социальных сетях появилось видео, на котором на мемориальном панно поздним вечером в субботу после проведения торжественных мероприятий транслировались не фотографии ветеранов, а порно-ролики.

"По данному факту проводится проверка", - сообщили в полиции.

Ранее сообщалось, что к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне на территории Комсомольского парка состоялось открытие мемориального панно, где каждый житель сможет найти информацию о своем предке-победителе. Комплекс хранит истории более 8 000 тыс. воинов-победителей.