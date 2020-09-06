Врачи Боткинской больницы провели почти 400 операций по пересадке органов и тканей

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Почти 400 операций по пересадке органов и тканей было проведено в Боткинской больнице в Москве с лета 2018 года, когда открылось данное направление. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

"Очень важно, что в Боткинской больнице мы оказываем всестороннюю помощь пациентам с терминальной стадией почечной и печеночной недостаточности. У нас эти пациенты проходят обследования, здесь же проводятся необходимые операции перед трансплантацией. Если по каким-то причинам трансплантация не показана, то проводятся необходимые вмешательства по другим профилям или продолжается гемодиализ. Это заметно облегчает жизнь пациентов, все необходимые специалисты есть в одном месте", - приводятся в сообщении слова главного врача Боткинской больницы, главного хирурга Москвы Алексея Шабунина.

Он добавил, что операционная для проведения трансплантации оснащена всем необходимым оборудованием для комфортной работы хирургов, анестезиологов и операционных сестер.

"Почти 400 операций по трансплантации органов и тканей провели врачи Боткинской больницы с момента открытия этого направления летом 2018 года. Так, офтальмологи выполнили 202 операции по пересадке роговицы, гематологи - 40 операций по трансплантации костного мозга, хирурги - 103 операции по пересадке почки и 49 - печени", - говорится в сообщении.

Ежегодно врачи Боткинской больницы проводят больше 67 тыс. операций разного профиля, около 7% из них - высокотехнологичные.