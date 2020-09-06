Путин поздравил работников нефтяной и газовой промышленности с профессиональным праздником

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов нефтяной и газовой промышленности с профессиональным праздником. Телеграмма опубликована в воскресенье на сайте Кремля.

"В России, обладающей богатейшими природными ресурсами, большими запасами углеводородов, нефтегазовый комплекс по праву считается одной из базовых, ключевых отраслей экономики, играет важную роль в укреплении энергетического, индустриального, экспортного потенциала страны, в развитии территорий, повышении качества жизни людей. За этими серьезными успехами - напряженный, самоотверженный труд многих поколений ученых, геологов, инженеров, строителей, рабочих - настоящих профессионалов и созидателей", - подчеркнул президент.

Путин отметил стремление работников отрасли обеспечить внутренние потребности страны в нефти и газе, сохранять лидирующие позиции России на мировых рынках энергоресурсов, а также их вклад в продолжение традиций своих предшественников.

День работников нефтяной и газовой промышленности установлен указом Президиума Верховного Совета СССР в 1965 году, отмечается в первое воскресенье сентября.