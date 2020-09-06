В России за сутки выявили 5 195 случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом увеличилось в России за сутки на 5 195, общее количество инфицированных достигло 1 025 505. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции.

Согласно данным штаба, суточный рост 22 дня не превышает 0,5%.

Наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы в Чукотском АО (0%), Москве и Московской области (по 0,2%), Камчатском крае, Калужской, Тульской, Курской и Смоленской областях, Республике Тыва и Чеченской республике (по 0,3%).

В частности, новые 620 случаев выявлены в Москве, 192 - в Санкт-Петербурге, 167 - в Московской области, 155 - в Ростовской области и 153 - в Нижегородской области.

Всего в настоящее время в РФ продолжают лечение 166 736 человек.

Число выздоровевших россиян

Число уже выздоровевших россиян, у которых ранее диагностировали коронавирус, за сутки возросло на 2 823, до 840 949.

Доля вылечившихся пациентов составляет 82%, следует из данных штаба.

В частности, за сутки были выписаны 963 пациента в Москве, 150 - в Воронежской области, 125 - в Московской области, по 81 - в Волгоградской и Мурманской областях.

Число летальных исходов из-за коронавируса увеличилось в России за сутки на 61 против 110 днем ранее. Всего от инфекции умерли 17 820 человек, что составляет 1,74% от всех инфицированных.

За сутки было зарегистрировано 13 летальных исходов в Москве, 10 - в Санкт-Петербурге, по 4 - в Омской области и Алтайском крае, еще в 18 регионах число умерших не превышало 3.