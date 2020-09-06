Коэффициент распространения коронавируса в России вырос до 1,04

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в воскресенье увеличился до 1,04, следует из подсчетов ТАСС на основе данных оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

Этот показатель оказался ниже единицы в двух из десяти регионов с наибольшим количеством заболевших - Красноярском крае (0,98) и Иркутской области (0,99).

В Москве он составил 1,01, в Санкт-Петербурге - 1,03, в Свердловской области - 1,04, в Воронежской - 1,05, в Московской и Нижегородской - 1,06, в Ростовской - 1,07. В Ханты-Мансийском автономном округе коэффициент продолжил рост, поднявшись до 1,13 - максимального значения с 25 июня.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, регионы, где показатель равен или меньше единицы, могут при выполнении условий по наличию свободных "инфекционных" коек и по охвату тестированием приступать к смягчению ограничительных мер из-за коронавируса. Если коэффициент снижается до 0,8 и менее, регион может перейти ко второму этапу, при значении 0,5 и менее - к третьему.