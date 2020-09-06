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Пандемия COVID-19

В России впервые с июня коронавирусом за неделю заразилось больше человек, чем выздоровело

Прирост числа инфицированных за семь дней по сравнению с 24-30 августа увеличился с 3,5% до 3,55%

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Число подтвержденных за неделю случаев заражения коронавирусом в России впервые с середины июня превысило количество выписанных пациентов, следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

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С 31 августа по 6 сентября штаб сообщил о 35 179 заразившихся против 33 577 неделей ранее. Число выздоровевших, по его информации, составило 33 967 - меньше, чем на прошлой неделе, когда выписали 36 343 человек.

В относительном выражении прирост числа инфицированных за семь дней по сравнению с 24-30 августа увеличился с 3,5% до 3,55%, а среднесуточный показатель поднялся с 0,49% до 0,5%.

Штаб сообщил о 727 летальных исходах из-за коронавируса против 710 в предыдущие семь дней. Количество умерших растет вторую неделю подряд, но условный показатель летальности коронавирусной инфекции почти не изменился. В прошлое воскресенье он составлял 1,73%, в это - 1,74%.

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