На Ставрополье создадут арт-резиденцию в 2021 году

СТАВРОПОЛЬ, 6 сентября. /ТАСС/. Власти Ставрополья планируют создать молодежную арт-резиденцию на грант "Тавриды" к осени 2021 года. Об этом сообщил ТАСС начальник краевого управления по молодежной политике Егор Басович.

"То, что это будет уже в следующем году, это точно. Стоит задача создания [арт-резиденции] к осени 2021 года. Это масштабная и серьезная работа, необходимо будет провести ее в короткие сроки. Планируется вложение средств и регионального бюджета", - сказал он.

В регионе пока идет выбор места для площадки. "Арт-резиденция будет служить точкой сбора, "точкой кипения" для всей творческой молодежи края. Это будет не просто лофт или коворкинг. Планируется, что на площадке будет предоставлена возможность и для творческой работы. Ребята, которые занимаются какими-то прикладными видами творчества, смогут использовать это пространство", - отметил Басович.

Гранты форума молодых деятелей культуры и искусств "Таврида", предназначенные для развития творческих площадок, в 2020 году получили команды из Тюменской области, Татарстана, Башкортостана, Ивановской области и Ставропольского края. Размер выделенного гранта Федерального агентства по делам молодежи для Ставрополья составил 7,5 млн рублей.

Решение о создании арт-резиденций "Тавриды" в регионах России было озвучено в прошлом году на площадке форума. Изначально в проект вошли 14 регионов, еще шесть субъектов страны подали дополнительные заявки позднее. С 24 по 29 августа на "Тавриде" проходила антишкола (особый формат смен форума), посвященная развитию этих творческих площадок.

Форум "Таврида" впервые прошел в Крыму в 2015 году. С прошлого года он проводится недалеко от Судака. В бухте Капсель строится арт-резиденция "Таврида" - комплекс с капитальными зданиями, что позволит через несколько лет проводить там мероприятия в любое время года.