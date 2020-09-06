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Пандемия COVID-19
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Случаи заражения коронавирусом в российских школах единичные

В Минпросвещения сообщили, что мониторят ситуацию в ежедневном формате
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© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Случаи распространения коронавируса в школах в регионах РФ есть, однако они единичные. Об этом заявил первый замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко в эфире радио "Комсомольская правда".

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"Ситуация разная. Мы мониторим в ежедневном формате, в том числе какое количество детей, классов, школ уходит на дистанционное обучение в связи с тем, что в том или ином учреждении выявлены случаи распространения инфекции. Такие случаи действительно есть, но, на самом деле, именно такие случаи пока действительно единичные", - сказал он.

По словам Глушко, очереди в школах по утрам создаются из-за того, что в некоторых учреждениях плохо организован порядок пропуска детей. 

"Все проблемы, которые мы сейчас видим, связаны с организационными решениями того или иного образовательного учреждения. Мы можем закупить массу различных дезинфицирующих веществ и приспособлений, но все зависит от человеческого фактора. Во-первых, конечно же, мы видим проблемы, связанные с регулированием входа детей в образовательные учреждения", - сказал первый замминистра. Глушко добавил, что по каждому такому случаю Минпросвещения проводит с коллегами в регионах дополнительную проверку.

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