Случаи заражения коронавирусом в российских школах единичные

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Случаи распространения коронавируса в школах в регионах РФ есть, однако они единичные. Об этом заявил первый замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко в эфире радио "Комсомольская правда" .

"Ситуация разная. Мы мониторим в ежедневном формате, в том числе какое количество детей, классов, школ уходит на дистанционное обучение в связи с тем, что в том или ином учреждении выявлены случаи распространения инфекции. Такие случаи действительно есть, но, на самом деле, именно такие случаи пока действительно единичные", - сказал он.

По словам Глушко, очереди в школах по утрам создаются из-за того, что в некоторых учреждениях плохо организован порядок пропуска детей.

"Все проблемы, которые мы сейчас видим, связаны с организационными решениями того или иного образовательного учреждения. Мы можем закупить массу различных дезинфицирующих веществ и приспособлений, но все зависит от человеческого фактора. Во-первых, конечно же, мы видим проблемы, связанные с регулированием входа детей в образовательные учреждения", - сказал первый замминистра. Глушко добавил, что по каждому такому случаю Минпросвещения проводит с коллегами в регионах дополнительную проверку.