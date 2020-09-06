Число направлений конкурса "Лидеры России" в 2021 году будет расширено

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 6 сентября. /ТАСС/. Четвертый конкурс управленцев "Лидеры России" точно состоится, число направлений в 2021 году будет расширено. Об этом сообщил в воскресенье генеральный директор автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров на открытии суперфинала "Лидеров России".

В этом году конкурс проходит по трем направлениям (трекам): "Здравоохранение", "Наука", "Финансы и технологии".

"В следующем году, мы уверены, что этих треков будет больше, - сказал Комиссаров. - Запросов сейчас очень много от разных направлений".

По его словам, наблюдательный совет конкурса определит новые направления после подведения итогов нынешнего сезона. "Мы соберемся и примем решение, какие треки и как будет проходить новый сезон. Он точно будет", - заверил Комиссаров.

Суперфинал "Лидеров России" в воскресенье открылся на базе мастерской управления "Сенеж" в подмосковном Солнечногорске.

Суперфиналисты приступили к заключительным испытаниям, которые пройдут 6-7 сентября. В состязании принимают участие 300 человек, из которых 270 вышли в последний этап по итогам региональных полуфиналов.