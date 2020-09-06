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Пропавшего в Пензе 14-летнего мальчика обнаружили дома у знакомого

Подростка разыскивали два дня

ТАСС, 6 сентября. Правоохранители установили местонахождение 14-летнего подростка, который пропал 4 сентября в Пензе. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"По данным следствия несовершеннолетний позвонил бабушке и сообщил, где находится. Пояснил, что в день исчезновения встретил знакомого, у которого остался ночевать. По имеющейся информации, в отношении разыскиваемого какие-либо противоправные действия не совершены", - говорится в сообщении.

Устанавливаются причины и обстоятельства безвестного отсутствия подростка, исследование условий его жизни и воспитания.

Вечером 4 сентября бабушка подростка видела его на остановке общественного транспорта около магазина "Фрегат" в микрорайоне ГПЗ-24. Со слов несовершеннолетнего, он собирался ехать в центр города. Около 21:00 мальчик сообщил бабушке по телефону, что находится на Фонтанной площади, однако домой он не вернулся. Был организован поиск с привлечением волонтеров. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту безвестного исчезновения подростка.

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