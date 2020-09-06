Жители многих регионов могут перевести детей на удаленное обучение

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Родители во многих регионах могут перевести детей на дистанционное обучение, напомнил в воскресенье первый замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко.

"Во многих регионах, в том числе в Москве, родителям предоставляется право по их решению, даже если школа работает в штатном режиме, если они считают, что в этот период времени целесообразнее для здоровья ребенка в дистанционном формате проходить обучение, то можно написать заявление, ребенок будет проходить обучение в дистанционном формате", - сказал он в эфире радио "Комсомольская правда".