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Жители многих регионов могут перевести детей на удаленное обучение

Замминистра просвещения РФ отметил, что родители смогут написать заявление и перевести ребенка на дистанционный формат обучения, даже если школа работает в штатном режиме

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Родители во многих регионах могут перевести детей на дистанционное обучение, напомнил в воскресенье первый замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко.

"Во многих регионах, в том числе в Москве, родителям предоставляется право по их решению, даже если школа работает в штатном режиме, если они считают, что в этот период времени целесообразнее для здоровья ребенка в дистанционном формате проходить обучение, то можно написать заявление, ребенок будет проходить обучение в дистанционном формате", - сказал он в эфире радио "Комсомольская правда".

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