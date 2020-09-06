От школьников не будут требовать сдавать тесты на коронавирус

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. От российских школьников в течение всего учебного года не будут требовать сдавать тесты на коронавирус, заявил ТАСС первый замминистра просвещения Дмитрий Глушко.

"С детей тесты никто не берет, главная задача - организовать качественный входной контроль, который позволит выявлять детей с высокой температурой <...> Так как дети очень мало болеют, то главное внимание к тем, кто работает в школе: учителя, администрация", - сказал Глушко, отвечая на соответствующий вопрос.

Он также сообщил, что учителя российских школ будут вакцинироваться от коронавируса в добровольном поряде, принуждать их к этому никто не будет.

"Регионы организовывают тестирование по педагогам, во-первых. Во-вторых, когда начнется плановая работа по вакцинации от коронавируса, то учителям тоже будет предложено. Это будет в добровольном порядке", - сказал Глушко.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 26,9 млн человек, более 879 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 025 505 случаев заражения, выздоровели 840 949 человек, умерли 17 820. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.