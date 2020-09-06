Собянин призвал фильтровать "поток слухов" о новом карантине в Москве

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин призвал не верить слухам о коронавирусе, но заявил о готовности Москвы и к критическому сценарию развития событий. Об этом он сообщил в воскресенье в интервью программе " Итоги недели " с Ирадой Зейналовой на телеканале НТВ.

"Нас всегда чем-то пугают, в этом наша жизнь. Нам надо фильтровать этот поток всяких слухов и домыслов и жить реальной жизнью. Возникнет какая-то критическая ситуация, будем на нее реагировать. Но заранее закапывать себя и говорить "ужас-ужас" не стоит. Давайте будем более оптимистичными", - сказал мэр, отвечая на вопрос о возможности введения карантина в столице.

Ранее Собянин, который также возглавляет рабочую группу Госсовета по противодействию распространения коронавируса, заявил, что второй волны коронавируса в России нет, сейчас в регионах страны продолжается первая. При этом, по его словам, второй волны эпидемии коронавирусной инфекции нет и в Москве, количество ежедневно выявляемых заразившихся сократилось в 10 раз по сравнению с пиковыми значениями - с 6,5 тыс. до 650.

Также мэр Москвы неоднократно опровергал сообщения о том, что с сентября в столице будут повторно введены ограничения из-за коронавируса. При этом он отметил, что в ближайшие месяцы необходимо будет соблюдать санитарные требования.

В новость внесены изменения (12:57 мск) - добавлена информация после второго абзаца.