Мишустин поприветствовал участников и организаторов чемпионата "Молодые профессионалы"

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин направил приветствие участникам, организаторам и гостям финала VIII Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia). Телеграмма опубликована в воскресенье на сайте правительства.

"Экономическое развитие страны на современном этапе невозможно без внедрения инноваций, создания высокотехнологичных рабочих мест, освоения новых компетенций. Но главную роль в этих процессах, безусловно, играют люди - грамотные, увлеченные, творчески настроенные специалисты, любящие и знающие свое дело. Именно таких людей объединяет российское движение "Молодые профессионалы", - подчеркнул премьер.

Мишустин также отметил возможность союза "Молодые профессионалы" и администрации правительства Кузбасса, где в этом году проходит чемпионат, за короткий срок перестроиться под очно-дистанционный формат и организовать уникальные соревнования. "Это позволило расширить географию участников, привлечь иностранных конкурсантов и экспертов", - добавил премьер.

WorldSkills International - международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Россия вступила в WorldSkills в 2012 году. Финал VIII Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia 2020) пройдет с 6 по 21 сентября в дистанционном формате. Эксперты в режиме реального времени будут следить за ходом соревнований и контролировать строгое соответствие регламенту. Всего в финале выступят более 2 800 человек из 83 регионов страны. Он станет самым масштабным за все время проведения чемпионата.