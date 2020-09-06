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Собянин заявил, что уровень безработицы в Москве чуть ниже 3%

По словам мэра, число безработных выросло из-за того, что часть людей, которые ранее уже были без работы, не регистрировались в этом статусе, а сейчас встали на биржу труда

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Власти Москвы уверены, что радикального роста безработицы в городе нет, хотя ее уровень и установился сейчас на отметке около 3%. Об этом сообщил в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин в интервью программе "Итоги недели" с Ирадой Зейналовой на телеканале НТВ.

"В Москве безработица чуть ниже 3%, это много. У нас она всегда была примерно половину процента. Это официально те люди, которые зарегистрировались на бирже труда", - сказал мэр.

Он добавил, что число безработных выросло, так как часть людей, которые ранее не регистрировались в этом статусе, сейчас встали на биржу труда.

"Потому что мы упростили порядок регистрации и пособия стали выше. Часть людей пришла, которые ранее были уже безработными и не регистрировались. Сказать, что у нас радикальный рост безработицы, нельзя ", - сказал Собянин.

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