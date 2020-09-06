Более 2,8 тыс. человек примут участие в финале национального чемпионата WorldSkills Russia

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Свыше 2,8 тыс. конкурсантов примут участие в финале VIII национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia), который пройдет с 6 по 21 сентября 2020 года, сообщила пресс-служба Союза.

"Чемпионат проходит в рамках национального проекта "Образование", в 2020 году в соревнованиях принимают участие более 2 800 участников из регионов России", - говорится в сообщении.

Торжественная церемония открытия финала проходит 6 сентября 2020 года. Из-за пандемии в этом году чемпионат пройдет на площадках в регионах. По словам организаторов, финал чемпионата станет самым масштабным не только в России за все 8 лет проведения, но и во всем мире.

Как отметил на церемонии открытия генеральный директор Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" Роберт Уразов, в этом году организаторам чемпионата пришлось труднее, чем раньше, поскольку соревнования проходят в "крайне необычном формате". Тем не менее, по его словам, это позволило расширить число участников, несмотря на пандемию. "Если раньше на наших чемпионатах собиралось полторы тысячи человек, в этом году - почти три тысячи, мы очень сильно выросли в масштабах. Очень приятно, что несмотря на такую ситуацию, мы удерживаем высокую планку мирового мастерства", - сказал он.

Награждение победителей пройдет в формате онлайн-марафона по итогам завершения соревнований по каждой из компетенций. Церемония закрытия состоится 21 сентября.

Деловая программа финала чемпионата впервые состоится в онлайн-формате, планируется организовать трансляции с дополненной реальностью, вебинары и онлайн-дискуссии. Их можно посмотреть на сайте conference.worldskills.ru.

О чемпионате

Финал национального чемпионата ежегодно проходит в рамках федерального проекта "Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования)", который входит в нацпроект "Образование". Соревнования проводятся среди студентов образовательных организаций от 16 до 22 лет и юниоров до 16 лет.

В 2020 году организаторами чемпионата выступают министерство просвещения, правительство Кузбасса, союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" и АНО "Агентство стратегических инициатив" (АСИ).

WorldSkills International - международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Россия вступила в WorldSkills в 2012 году.