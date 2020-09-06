В районе Северного речного вокзала в 2021 году откроют прокат велосипедов и самокатов

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Велопрокат откроется в районе отреставрированного Северного речного вокзала в 2021 году. Там же в аренду можно будет взять и самокаты. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры.

"В первый день парк Северного речного вокзала оказался настолько популярен, что мы смело можем говорить о развитии его инфраструктуры. Уже в следующем году планируем открыть здесь прокат велосипедов и самокатов, чтобы все желающие могли насладиться поездкой по красивейшим местам парка", - говорится в сообщении.

В парке Северного речного вокзала воссоздали и отреставрировали исторические фонтаны и скульптуры. На площади перед зданием вокзала расположился новый сухой светодинамический фонтан. Для отдыха и развлечений посетителей обустроены 11 детских и спортивных площадок, где можно поиграть в стритбол, настольные игры, пинг-понг, волейбол и другие подвижные игры. Зимой можно будет покататься на коньках.