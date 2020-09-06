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Пандемия COVID-19

Самолет МЧС РФ прибыл в Зимбабве с грузом гуманитарной помощи

В стране выявлено 6 837 инфицированных новым коронавирусом, умерли 206 человек

ПРЕТОРИЯ, 6 сентября. /ТАСС/. Самолет МЧС России с грузом гуманитарной помощи прибыл в воскресенье в Зимбабве. Об этом ТАСС сообщил представитель посольства РФ в этом государстве.

"Самолет приземлился в аэропорту зимбабвийской столицы Хараре, идут работы по разгрузке гуманитарной помощи", - отметил сотрудник российского диппредставительства.

На текущий день в Зимбабве выявлено 6 837 инфицированных новым коронавирусом, умерли 206 человек.

До прибытия в Хараре Ил-76 МЧС России сделал 5 сентября две остановки - в столице Центральноафриканской Республики (ЦАР), городе Банги, и в столице Республики Конго (РК), городе Браззавиле. На торжественных церемониях были переданы партии гуманитарной помощи, которые состояли из средств индивидуальной защиты от нового коронавируса. В аэропорту Банги в церемонии передачи принял участие президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера и ряд членов правительства, в Браззавиле - три министра: глава МИД РК, министр национальной обороны, министр здравоохранения и народонаселения.

Экипаж самолета переночевал в столице Республики Конго и утром в воскресенье вылетел на юг Африки. Из Зимбабве самолет МЧС РФ вернется в Россию. Помощь предоставлена трем африканским государствам по распоряжению российского правительства. Ее общий вес составил 25 тонн.

Теги
ЦАРЗимбабвеРоссияКонго (РК)Туадера, Фостен-АрканжПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
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