Журналисты Charlie Hebdo пожаловались на блокировку в Instagram после публикации карикатур

ПАРИЖ, 6 сентября. /ТАСС/. Журналисты еженедельной газеты Charlie Hebdo сообщили о блокировке своих аккаунтов в социальной сети Instagram после публикации обложки номера с карикатурами на пророка Мухаммеда.

"Мой аккаунт в Instagram, как и аккаунт моей коллеги по Charlie Hebdo Лор Доси, был деактивирован после публикации обложки нового выпуска издания с карикатурой на пророка Мухаммеда", - утверждала в воскресенье в своем Twitter карикатурист Корин Рей. Доси сообщила о блокировке своего аккаунта поздно вечером в субботу.

Как убедился корреспондент ТАСС, в настоящее время аккаунты этих сотрудников издания не заблокированы.

Еженедельная французская газета Charlie Hebdo приняла решение в среду повторно опубликовать в своем новом номере карикатуры на пророка Мухаммеда, из-за которых издание стало мишенью террористов в 2015 году.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что Тегеран считает неприемлемыми публикации карикатур на пророка Мухаммеда во французской газете и осуждает их. По словам Хатибзаде, "оскорбительные публикации французского издания были повторно размещены под предлогом свободы самовыражения", но "оскорбили чувства более одного миллиарда мусульман в мире". Он добавил, что "свобода самовыражения является важной ценностью, которую следует использовать для мирного сосуществования людей".

7 января 2015 года в Париже вооруженные исламисты напали на редакцию газеты Charlie Hebdo, публиковавшей карикатуры на пророка Мухаммеда. В результате теракта погибли 12 человек, в том числе известные карикатуристы Стефан Шарбонье, Жан Кабю и Жорж Волински. Еще 11 человек получили ранения. 11 января 2015 года более миллиона французов вышли на марш против терроризма с табличками, надпись на которых гласила: "Я - Шарли".