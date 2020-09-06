Путин объяснил, почему не советовал артистам выступать во время пандемии

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что из-за коронавируса проведение в полном объеме массовых мероприятий может быть рискованным, а такой риск неоправдан. Именно поэтому, как объяснил глава государства, он в июне высказывался против выступлений оркестра под управлением Валерия Гергиева.

"Возможно ли сейчас перейти к массовым мероприятиям? Это мы должны спросить у специалистов. Если они считают, что этого нельзя делать, то тогда и не нужно. Этот риск я считаю неоправданным", - сказал Путин в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1". Эта беседа была записана 12 июня, но вышла в эфир воскресенье, 6 сентября.

Президент пояснил, почему считает риск неоправданным. "Ради чего? Для того, чтобы не утратить квалификацию? Можно репетиции возобновить, тренировки спортсменов восстановить, чтобы не утратить квалификацию", - отметил глава государства. Путин подчеркнул: "Я понимаю, что они [деятели культуры] сталкиваются с определенным падением доходов от отсутствия концертной деятельности".

"Но мне кажется, лучше потерпеть, подождать какое-то время, зато сохранить здоровье и жизнь певцов и танцоров, чем потом кусать локти и говорить: "Как же так, зачем мы так поспешили, посуетились?" - заявил Путин. И повторил: "Вот этот риск я считаю неоправданным".

Президент уверен, что "придет время и довольно скоро все вернется на круги своя".

6 июня Путин в режиме видеоконференции проводил встречу с деятелями культуры. Тогда художественный руководитель - директор Мариинского театра Валерий Гергиев попросил рассмотреть возможность скорого возобновления выступлений коллектива. Глава государства согласился, что певцы должны петь, а артисты балета - репетировать, но перед организацией массовых мероприятий следует советоваться со специалистами.

В августе оркестр Мариинского театра выступил в нескольких российских городах.