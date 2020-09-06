Синод РПЦ избрал епископа Вениамина белорусским экзархом единогласно

МОСКВА 6 сентября. /ТАСС/. Единогласное избрание епископа Борисовского и Марьингорского Вениамина (Тупеко) патриаршим экзархом всея Беларуси Священным синодом Русской православной церкви (РПЦ) свидетельствует о высоком доверии церкви к нему. Об этом сказал в воскресенье после возведения епископа Вениамина в сан митрополита Минского и Заславского в храме Христа Спасителя в Москве патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"Я радуюсь тому, что жребий избрания на минскую митрополичью кафедру пришелся на вас <...> Я радуюсь тому, что вы были избранны единогласно, что не было ни одного, кто сказал бы: "А давайте повременим, а давайте подумаем, может быть, есть кто-то другой, кто справится не хуже". Вот это единомыслие Священного синода свидетельствует о высоком доверии к вам", - сказал патриарх.

25 августа Синод РПЦ назначил епископа Вениамина патриаршим экзархом всея Беларуси. Епископ Вениамин родился 16 сентября 1968 года в городе Лунинце Брестской области Белоруссии. С 23 октября 2014 года он возглавлял Борисовскую епархию в составе Минской митрополии. 19 ноября 2014 года он был введен в состав Синода Белорусской православной церкви с правом голоса.