Резервный госпиталь возобновил прием пациентов с коронавирусом в Карачаево-Черкесии

ЧЕРКЕССК, 6 сентября. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии приняли решение о возобновлении работы резервного госпиталя для пациентов с коронавирусом для снижения нагрузки на основной госпиталь, сообщили в воскресенье журналистам в пресс-службе главы и правительства республики.

"Во вновь открывшемся госпитале работает тот же самый коллектив, который приобрел бесценный опыт борьбы с коронавирусной инфекцией. Всего в двух ковид-госпиталях республики трудятся 285 медицинских работников", - говорится в сообщении.

Единовременно госпиталь, работа которого была приостановлена с 19 июля, может принять на лечение 100 человек. Первых пациентов с коронавирусом в учреждении приняли в начале пандемии. За три месяца работы госпиталя лечение в нем прошли 478 человек, все они были выписаны после выздоровления.

В начале сентября в Минздраве республики сообщали, что в регионе создадут двухнедельный запас средств индивидуальной защиты и двухмесячный запас лекарств и дезинфицирующих средств. В республике есть резервные госпитали общей мощностью более 940 койко-мест, которые могут возобновить работу в течение трех-четырех дней в случае необходимости.

По данным оперативного штаба по профилактике и противодействию распространению коронавирусной инфекции на территории республики, в условиях стационара лечатся 216 пациентов, 203 из них - в госпитале на базе городской больницы и 13 - в госпитале на базе противотуберкулезного диспансера. С начала распространения инфекции в регионе число выявленных случаев заражения коронавирусом составило 5 458. Из них 4 468 человек выздоровели, 28 человек умерли.