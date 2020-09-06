Мировой рекорд установили на открытии финала национального чемпионата WorldSkills Russia

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Мировой рекорд по самому массовому приветствию "Дай пять" (High five!) объявили в воскресенье во время церемонии открытия финала VIII национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia). Об этом сообщили ведущие церемонии.

"Мы вместе установили новый мировой рекорд Гиннесса", - сказал ведущий Родион Газманов.

Для установки рекорда объявили сбор видео, на котором люди, как по цепочке, приветствуют друг друга жестом "Дай пять!". К акции мог присоединиться любой человек.

По словам ведущей Яны Чуриковой, инициатива установления рекорда родилась в Кузбассе, в ее реализации приняли участие более 5,059 тыс. человек. "Все эти люди составили цепочку, приветствуя друг друга жестом "Дай пять", - сказала Чурикова.

По словам организаторов, финал чемпионата станет самым масштабным не только в России за все восемь лет проведения, но и во всем мире. Впервые он проходит в дистанционно-очном формате.

О чемпионате

Финал национального чемпионата ежегодно проходит в рамках федерального проекта "Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования)", который входит в нацпроект "Образование". Соревнования проводятся среди студентов образовательных организаций от 16 до 22 лет и юниоров до 16 лет.

В 2020 году организаторами чемпионата выступают министерство просвещения, правительство Кузбасса, союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" и АНО "Агентство стратегических инициатив" (АСИ). Финал пройдет с 6 по 21 сентября.

WorldSkills International - международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Россия вступила в WorldSkills в 2012 году.