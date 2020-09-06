{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Чемпионат WorldSkills

Мировой рекорд установили на открытии финала национального чемпионата WorldSkills Russia

Для установки рекорда объявили сбор видео, на котором люди, как по цепочке, приветствуют друг друга жестом "Дай пять!"

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Мировой рекорд по самому массовому приветствию "Дай пять" (High five!) объявили в воскресенье во время церемонии открытия финала VIII национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia). Об этом сообщили ведущие церемонии.

"Мы вместе установили новый мировой рекорд Гиннесса", - сказал ведущий Родион Газманов.

Для установки рекорда объявили сбор видео, на котором люди, как по цепочке, приветствуют друг друга жестом "Дай пять!". К акции мог присоединиться любой человек.

По словам ведущей Яны Чуриковой, инициатива установления рекорда родилась в Кузбассе, в ее реализации приняли участие более 5,059 тыс. человек. "Все эти люди составили цепочку, приветствуя друг друга жестом "Дай пять", - сказала Чурикова.

По словам организаторов, финал чемпионата станет самым масштабным не только в России за все восемь лет проведения, но и во всем мире. Впервые он проходит в дистанционно-очном формате.

О чемпионате

Финал национального чемпионата ежегодно проходит в рамках федерального проекта "Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования)", который входит в нацпроект "Образование". Соревнования проводятся среди студентов образовательных организаций от 16 до 22 лет и юниоров до 16 лет.

В 2020 году организаторами чемпионата выступают министерство просвещения, правительство Кузбасса, союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" и АНО "Агентство стратегических инициатив" (АСИ). Финал пройдет с 6 по 21 сентября.

WorldSkills International - международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Россия вступила в WorldSkills в 2012 году.

Теги
РоссияWorldSkillsКемеровская область
Пандемия COVID-19
Слухи о новом карантине, тестирование школьников. Главное о коронавирусе за 6 сентября
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире
Читать полностью