В Подмосковье с 7 сентября начнется акция "Наш лес. Посади свое дерево"

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Экологическая акция "Наш лес. Посади свое дерево" пройдет в Московской области с 7 по 30 сентября. На землях муниципалитетов и лесного фонда региона планируется высадить около 334 тыс. деревьев и кустарников, сообщила в воскресенье пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"С 7 по 30 сентября в Подмосковье состоится традиционная экологическая акция "Наш лес. Посади свое дерево". В этом году она пройдет в рамках масштабной Всероссийской кампании "Сохраним лес". Посадки проведут на землях муниципальных образований и лесного фонда. В муниципалитетах выделено 750 участков, на которых высадят порядка 34 тыс. деревьев и кустарников. На землях лесного фонда организуют 37 площадок общей площадью 82 га, где появится около 300 тыс. сеянцев сосны и ели", - говорится в сообщении.

Посадки деревьев будут проводиться работниками лесничеств и сотрудниками администраций муниципалитетов. К акции "Сохраним лес" с соблюдением необходимых мер безопасности также смогут присоединиться и жители.

"Поскольку мы не организовываем массовые мероприятия, граждане могут на геопортале Подмосковья выбрать удобную для посещения площадку, созвониться с ответственным за выбранный участок, и заявить о желании принять участие", - приводятся в сообщении слова председателя комитета лесного хозяйства региона Елены Казимир.

В пресс-службе добавили, что региональный комитет лесного хозяйства проведет фотоконкурс в соцсети Instagram. Вся информация о правилах участия и сроках будет размещена на официальной страничке Комитета 7 сентября.

Всероссийская акция "Сохраним лес" проводится в рамках нацпроекта "Экология" при поддержке Всероссийского общества охраны природы, Министерства природных ресурсов и экологии РФ и Федерального агентства лесного хозяйства.