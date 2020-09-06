У поступающих в медвуз Дагестана вырос интерес к анестезиологии и реаниматологии

МАХАЧКАЛА, 6 сентября. /ТАСС/. Абитуриенты Дагестанского государственного медицинского университета (ДГМУ), поступающие на обучение по программам ординатуры, стали чаще выбирать такие специальности, как анестезиология и реаниматология. Об этом рассказал ТАСС ректор ДГМУ Сулейман Маммаев. По его мнению, это связано с пандемией коронавируса.

"Что касается ординатуры, то в этом году, наряду со всегда популярными специальностями, такими, как стоматология, акушерство и гинекология, был повышенный интерес к анестезиологии и реаниматологии, эндокринологии и оториноларингологии. Если в предыдущие годы у нас мог быть недобор по анестезиологии и реаниматологии, то в этом году желающих поступить на это направление было гораздо больше количества выделенных мест. Думаю, интерес к этой специальности связан с пандемией, которая повернула общество и государство лицом к этой категории специалистов", - сказал собеседник агентства.

Ректор отметил, что по итогам приемной кампании, несмотря на некоторые опасения о возможности снижения интереса к медицинским специальностям из-за пандемии, конкурс не уменьшился, а даже увеличился. Так, по его словам, практически на все факультеты специалитета конкурс составлял около 10 человек на место.

Маммаев также подчеркнул, что целевой набор в ординатуру в этом году увеличился до 90%. "Это значит, что обучающиеся к нам приходят из определенных городов и районов, в которых в последующем и будут работать, ликвидируя тем самым дефицит специалистов на местах", - добавил ректор ДГМУ.

О вузе

Дагестанский государственный медицинский университет основан в 1932 году как Дагестанский медицинский институт. На сегодняшний день ДГМУ - крупный учебный, научный и лечебный центр, в структуру которого входят пять факультетов, достаточно крупная собственная база для фундаментальных и параклинических дисциплин, широкая сеть клинических баз всех профилей (более 55), 76 кафедр, возглавляемых докторами наук, профессорами, НИИ экологической медицины, симуляционно-аккредитационный центр, учебная операционная, консультативно-диагностическая поликлиника, медицинский колледж, научная медицинская библиотека, спортивный комплекс и издательско-полиграфический центр.