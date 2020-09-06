Первый Всероссийский онлайн-фестиваль #ЧитайФест пройдет с 30 октября по 1 ноября

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Первый Всероссийский онлайн-фестиваль семейного чтения #ЧитайФест пройдет с 30 октября по 1 ноября 2020 года, сообщили в пресс-службе Российской государственной детской библиотеки (РГДБ).

"Приобщение детей к чтению, важная составляющая которого - чтение в семье, является одним из приоритетных направлений культурной и образовательной политики РФ. В подпрограмме "Детское и юношеское чтение" Государственной программы "Информационное общество" на 2011-2024 годы предусмотрен целый ряд мероприятий по поддержке семейного чтения, к числу которых с полным правом относится первый Всероссийский онлайн-фестиваль семейного чтения #ЧитайФест", - сказала ТАСС директор РГДБ Мария Веденяпина.

В рамках фестиваля состоятся презентации новых изданий, мастер-классы, лекции, круглые столы и дискуссии, театрализованные чтения, показы кино и мультипликации, инклюзивные мероприятия для детей с ограниченными возможностями здоровья. Деловая часть посвящена различным аспектам семейного чтения, книгоиздания для детей и актуальным проблемам книжной отрасли.

В первый день фестиваля пройдет Всероссийский марафон семейного чтения, во время которого представители региональных учреждений культуры, просвещения и образования из восьми федеральных округов России в онлайн-формате представят лучшие практики и виртуальные проекты, посвященные семейному чтению. Марафон будет транслироваться в прямом эфире на сайте ChitaiFest.rgdb.ru и на портале Культура.РФ.

Организаторами фестиваля выступают Российская государственная детская библиотека, Российский книжный союз, Ассоциация книгоиздателей России и Ассоциация "Растим читателя".