В Ингушетии планируют разработать новые туристические маршруты в горном районе

МАГАС, 6 сентября. /ТАСС/. Новые туристические маршруты разработают в Ингушетии в рамках проекта-грантополучателя молодежного форума "Машук - 2020", сообщил ТАСС автор проекта "В поисках троп" Сайт-Адам Цицкиев.

"Проект направлен на поиск и популяризацию туристических троп в горном районе. К нам приезжает большое количество туристов, и для них в горах доступны самые популярные места - древний христианский храм Тхаба-Ерды, средневековые башенные комплексы Вовнушки, Эрзи, Эгикал. Но в Джейрахском районе есть еще более 200 разных башен, троп, красивых мест, мы хотим собрать информацию по этим местам, маршрутам, отснять подробный фото и видеоматериал, измерить их дальность и сложность путем выезда в разное время суток, выяснить, какие обитают рядом животные, есть ли родники. В маршрутах будет указана информация, можно ли отправиться туда с детьми, при наличии определенных заболеваний, какая необходима физическая подготовка и так далее. В рамках проекта мы обустроим 28 туристических троп", - сказал Цицкиев.

По его словам, реализация проекта позволит привлечь новых туристов в регион. "В дальнейшем намерены брендировать наш проект, это будет бренд "Лоаме", в подкатегории которого войдут туризм, спорт, бизнес в Джейрахском районе, также мы создадим свою газету и сайт", - добавил автор проекта.

По информации комитета по туризму, в Ингушетии действует более 30 маршрутов, которые проходят как по густонаселенной равнинной части республики, так и в горах, где плотность населения невелика. Самая посещаемая туристами часть маршрутов пролегает по Джейрахско-Ассинскому историко-архитектурному и природному музею-заповеднику, который расположен в горном Джейрахском районе республики. В музее-заповеднике сосредоточено множество памятников истории и культуры. Наиболее значительными являются древние христианские храмы Тхаба-Ерды и Алби-Ерды, замковый комплекс Вовнушки, башенные комплексы Хамхи, Таргим и Эгикал.

XI Северо-Кавказский молодежный онлайн-форум "Машук - 2020" проходил с 10 по 26 августа, лучшие участники по итогам первых смен попадут на четвертую (очную), которая запланирована на сентябрь. В 2019 году Ингушетия во второй раз стала лидером по сумме выигранных грантов.