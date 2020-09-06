Слухи о новом карантине, тестирование школьников. Главное о коронавирусе за 6 сентября

Россия
- Всего зафиксировано 1 025 505 случаев заражения, из них новых — 5 195. За сутки умер 61 человек, за весь период — 17 820.
- В России впервые с июня коронавирусом за неделю заразилось больше человек, чем выздоровело. С 31 августа по 6 сентября выявили 35 179 заразившихся против 33 577 неделей ранее. Число выздоровевших составило 33 967, на прошлой неделе выписали 36 343 человек.
- От российских школьников в течение всего учебного года не будут требовать сдавать тесты на коронавирус. Внимание будет сфокусировано на работниках школы.
- Случаи распространения коронавируса в школах в регионах РФ есть, однако они единичные. В Минпросвещения сообщили, что мониторят ситуацию в ежедневном формате.
Москва
- Всего зафиксировано 266 357 случаев заражения, из них новых — 620 (данные Оперштаба Москвы).
- Власти Москвы ожидают возвращения к экономическому росту в столице через пять-шесть месяцев.
- Собянин призвал фильтровать "поток слухов" о новом карантине в Москве. При этом мэр заявил о готовности Москвы и к критическому сценарию.
Мир
- Всего зафиксировано более 26,9 млн. случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Президент США Дональд Трамп требует от органов здравоохранения ускорить разработку вакцины от коронавируса. Ранее он заявил, что американская вакцина может пройти последние клинические испытания и быть готова уже в следующем месяце.