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Пандемия COVID-19

Слухи о новом карантине, тестирование школьников. Главное о коронавирусе за 6 сентября

© Михаил Терещенко/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 1 025 505 случаев заражения, из них новых — 5 195. За сутки умер 61 человек, за весь период — 17 820.
  • В России впервые с июня коронавирусом за неделю заразилось больше человек, чем выздоровело. С 31 августа по 6 сентября выявили 35 179 заразившихся против 33 577 неделей ранее. Число выздоровевших составило 33 967, на прошлой неделе выписали 36 343 человек.
  • От российских школьников в течение всего учебного года не будут требовать сдавать тесты на коронавирус. Внимание будет сфокусировано на работниках школы. 
  • Случаи распространения коронавируса в школах в регионах РФ есть, однако они единичные. В Минпросвещения сообщили, что мониторят ситуацию в ежедневном формате.

Москва

  • Всего зафиксировано 266 357 случаев заражения, из них новых — 620 (данные Оперштаба Москвы).
  • Власти Москвы ожидают возвращения к экономическому росту в столице через пять-шесть месяцев.
  • Собянин призвал фильтровать "поток слухов" о новом карантине в Москве. При этом мэр заявил о готовности Москвы и к критическому сценарию.

Мир

  • Всего зафиксировано более 26,9 млн. случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • Президент США Дональд Трамп требует от органов здравоохранения ускорить разработку вакцины от коронавируса. Ранее он заявил, что американская вакцина может пройти последние клинические испытания и быть готова уже в следующем месяце.
Теги
Пандемия COVID-19
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