В Пермском марафоне приняли участие около 7,8 тыс. человек из 40 регионов России

ТАСС, 6 сентября. Пермский марафон завершился в воскресенье, всего в забегах приняли участие около 7,8 тыс. человек, это, в том числе, спортсмены, любители, жители и гости региона. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Перми.

"Состоялся Пермский марафон, забеги проходили 5 и 6 сентября. В марафоне приняли участие около 7,8 тысяч человек", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что для обеспечения безопасности участников старты на разные дистанции распределили по времени.