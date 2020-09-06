В Пермском марафоне приняли участие около 7,8 тыс. человек из 40 регионов России

ТАСС, 6 сентября. Пермский марафон завершился в воскресенье, всего в забегах приняли участие около 7,8 тыс. человек, это, в том числе, спортсмены, любители, жители и гости региона. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Перми.
"Состоялся Пермский марафон, забеги проходили 5 и 6 сентября. В марафоне приняли участие около 7,8 тысяч человек", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что для обеспечения безопасности участников старты на разные дистанции распределили по времени.
Как сообщили в администрации города, победителями Пермского марафона стали спортсмены из Тольятти и Гатчины. На марафонской дистанции среди мужчин победил Юрий Чечун, среди женщин первой финишировала Луиза Дмитриева.
"Несмотря на непростые условия, связанные с коронавирусом, мы не могли не провести такой большой спортивный праздник. География участников впечатляет - 40 регионов России сегодня здесь в Перми. Спорт набирает популярность, поэтому нам нужно развивать марафонское движение, оставаться марафонной столицей страны", - цитирует пресс-служба врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.
Пермский марафон впервые прошел в Перми в 2017 году, инициатором его проведения выступил экс-губернатор региона, а теперь министр экономического развития РФ Максим Решетников. Тогда на разные дистанции марафона вышли 5,5 тыс. человек, в 2018 году участие в нем приняли 7,2 тыс. человек, а в 2019 году - 9,2 тыс. человек. Марафон имеет статус международного.