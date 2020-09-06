В Дагестан поступила первая партия вакцины от гриппа

МАХАЧКАЛА, 6 сентября. /ТАСС/. Первая партия вакцины против гриппа - более 227 тыс. доз, поступила в Дагестан, сообщили в воскресенье в пресс-службе республиканского Минздрава.

"В регион уже поступила первая партия вакцины для взрослых "Совигрипп" и "Флю-М" - более 227 тыс. доз. В настоящее время происходит распределение вакцин по медучреждениям республики. Со дня на день ожидается поставка и вакцины для детей - более 333 тыс. доз. От гриппа в республике намерены привить 60% населения", - говорится в сообщении.

Как отметили в региональном Минздраве, в первую очередь вакцинацию пройдут те, кто в силу своей профессии находится в контакте с другими людьми - это учителя, медики, работники общепита и соцучреждений, а также входящие в группу риска пожилые жители республики и люди с хроническими заболеваниями.