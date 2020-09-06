Голубев: лишившиеся домов в пожарах в Ростовской области должны быть обеспечены жильем

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 сентября. /ТАСС/. Все семьи, лишившиеся домов из-за природных пожаров в Ростовской области, всех должны оперативно обеспечить жильем. Соответствующее поручение дал в воскресенье губернатор региона Василий Голубев на заседании региональной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

"Принято решение поддержать семьи, которые утратили жилые дома, дополнительно. Все люди, которые потеряли жилье, должны его иметь - и наша задача это сделать, не затягивая. Уважаемые главы [пострадавших от пожаров районов], деньги мы найдем, ваша задача подумать, как быстро помочь людям с приобретением жилья", - сказал Голубев.

Он напомнил, что также пострадавшим от пожаров жителям региона положены денежные выплаты: единовременная помощь в размере 10 тыс. рублей на человека, финансовая помощь за частично утраченное имущество первой необходимости - по 50 тыс. рублей, за полностью утраченное имущество - в размере 100 тыс. рублей на человека.

"На уровне правительства Ростовской области задача найти и принять меры, чтобы в понедельник все наши расчеты и подсчеты мы завершили. А во вторник и среду мы должны найти решение, чтобы в полном объеме произвести выплаты", - подчеркнул глава региона.

Директор департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области Сергей Панов, в свою очередь сообщил, что средства на выплаты выделяются из резервных фондов Тарасовского, Каменского и Красносулинского районов, однако в двух последних средств бюджета на это недостаточно. Он попросил Голубева поспособствовать выделению средств из областной казны. По данным Панова, "на проведение мероприятий, связанных с ликвидацией ЧС" нужно порядка 3 млн рублей, в том числе 1 млн рублей - на выплату семье погибшей в результате пожаров женщины 1935 года рождения; остальные средства - на выплаты пострадавшим от пожара семьям.

Он также добавил, что только 20 граждан из 45, потерявших жилье, смогли подтвердить прописку в домах, где жили. Таким образом, 25 гражданам отказали в предоставлении финансовой помощи "по причине отсутствия документов, подтверждающих регистрацию фактического проживания". "Поэтому я прошу глав администраций районов организовать работу по подготовке ответов на каждое заявление граждан с пояснением причин отказа во включение в списки для оказания финансовой помощи и разъяснение, что они могут получить такую помощь после подтверждения постоянного проживания в пострадавшем домовладении в судебном порядке", - отметил Панов.

О ситуации

Сухая растительность загорелась 2 сентября в четырех районах Ростовской области: Белокалитвинском, Тарасовском, Каменском и Красносулинском. К настоящему времени все возгорания ликвидировали. Администрация трех районов ввела режим ЧС, повредились 87 строений, в том числе 29 жилых домов, в которых проживали 45 человек. Погиб один человек.